La Triennale lancia il design

Paola Pastorini

Milano ha il nuovo Museo del Design. Ieri in Triennale è andato in scena il prequel della cerimonia di apertura del Salone del Mobile che si terrà oggi.

Nel pomeriggio il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha inaugurato il museo permanente; alla cerimonia sono intervenuti anche il ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli, il governatore della Lombardia Attilio Fontana, il sindaco Giuseppe Sala e il presidente della Triennale Stefano Boeri. «Questa inaugurazione esalta la creatività e l'ingegno italiani che hanno reso grande il nostro paese in tutto il mondo, e quindi è un motivo di grande orgoglio», ha dichiarato Conte. È la prima fase di un riordino che terminerà nel 2022: 300 pezzi illustrano il design italiano dal secondo dopoguerra al 1981. Ressa per entrare e via libera in anticipo per diluire la folla in attesa. Oggi è la volta del Salone vero. Nei padiglioni della Fiera a Rho, e in centinaia di appuntamenti del Fuorisalone, si celebra l'edizione 58 della più grande manifestazione mondiale dedicata all'arredamento. Milano se ne rende conto da giorni: traffico impazzito, alberghi pieni e case su airbnb sold out (con prezzi a volte triplicati). Sono attese fino a 500mila presenze: 2350 le aziende a Rho (di cui il 34% estere) e un giro di affari tra ristorazione, hotel, servizi che coinvolge 23mila imprese milanesi e dell'hinterland. D'altra parte, il settore del design è tra i pochi a resistere in un momento di crisi e, anzi, progredisce: la produzione destinata al mercato nazionale è aumentata del +3,1%.

Per sopravvivere all'assalto dei distretti del Fuorisalone (dove il divertimento e l'evento sono assicurati) Atm ha predisposto un servizio straordinario fino a domenica con più corse e orari prolungati. E anche una guida consultabile online.

Ieri sera la cerimonia di inaugurazione con il concerto alla Scala con politici rappresentati delle istituzioni, designer e architetti. Oggi via alle danze.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA