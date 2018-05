LA TRAGEDIA Suicida dal 7° piano della Regione Una dipendente di 41

Giovedì 10 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

LA TRAGEDIASuicida dal 7° pianodella RegioneUna dipendente di 41 anni della Regione si è tolta la vita lanciandosi dal Palazzo Lombardia in via Algarotti, alle 8 del mattino, quando nell'edificio stava iniziando l'attività quotidiana. La donna si è gettata dal settimo piano ed è morta sul colpo. Ha lasciato un biglietto per spiegare di aver compiuto il gesto per motivi personali.IL SEQUESTROColpo da un milionealla 'ndranghetaUn milione e 400mila euro sono stati sequestrati dai carabinieri del Comando provinciale di Milano a Fortunato Calabr, noto anche come «ignoto 23», uno dei partecipanti (e l'ultimo a essere identificato) al summit di ndrangheta del 2009 a Paderno Dugnano. Negli ultimi dieci anni ha dichiarato 40mila euro ma gli investigatori hanno scoperto 11 immobili dal valore di un milione di euro a Cesano Maderno intestati alla moglie ma riconducibili a lui, e oltre 400mila euro su conti correnti e fondi d'investimento.TORNA IN MAROCCODisprezza l'Italia,espulso 41enneUn marocchino di 41 anni, già detenuto nel carcere di Busto Arsizio per reati contro la persona, è stato espulso e caricato su un aereo Mlapensa-Casablanca per motivi di sicurezza dello Stato, è la nota dl Viminale: in carcere avrebbe manifestato disprezzo verso l'Italia.