La Tosca raccontata ai milanesi

Greta Posca

La Tosca è pronta a invadere Milano. Il capolavoro di Puccini che apre la stagione del Teatro alla Scala il 7 dicembre sarà sempre più condivisa dai milanesi per merito di Prima Diffusa, il palinsesto realizzato grazie all'impegno di Comune e di Edison.

IL PALINSESTO Sono oltre 50 iniziative della Prima Diffusa per conoscere la celebre opera lirica. Dal 30 novembre al 12 dicembre La Tosca di Giacomo Puccini, diretta alla Scala da Riccardo Chailly per la regia di Davide Livermore, protagonista Anna Netrebko con Francesco Meli che sarà Mario Cavaradossi e Luca Salsi il barone Scarpia, invaderà oltre 40 luoghi, in tutti i 9 municipi. Al centro del programma, come sempre, le proiezioni in diretta il 7 dicembre, in collaborazione con la Scala e la Rai, in 38 luoghi diversi, da San Vittore alla casa dell'accoglienza Enzo Jannacci, dal Passante di Porta Vittoria al terminal 1 di Malpensa, fino al Conservatorio.

GLI APPUNTAMENTI Il palinsesto apre venerdì 30 novembre al Castello Sforzesco, con l'evento Tosca: vissi d'amore, d'arte e gelosia, curato dall'Accademia Teatro alla Scala. Laboratori, interventi musicali e una guida all'ascolto teatralizzata: gli allievi della Scuola faranno conoscere ad adulti e bambini arti e mestieri che si celano dietro le quinte attraverso dimostrazioni di trucco teatrale ed effetti speciali, mentre il musicologo Fabio Sartorelli porterà il pubblico a conoscere le scene più significative di Tosca. Il 1° dicembre altro appuntamento d'eccezione - a ingresso gratuito e su prenotazione - con Art and love alle ex Officine Ansaldo, dove Edison ha realizzato un significativo intervento di efficientamento energetico. La rock star Patti Smith, con il bassista Tony Shanahan e la figlia Jesse Smith, esegue i suoi brani più celebri e suggestioni che arrivano dall'opera pucciniana. Il 5 dicembre il recital lirico al Teatro Puntozero del Beccaria con i solisti dell'Accademia della Scala e Elio. E poi gli incontri con il maestro Riccardo Chailly, che il 6 dicembre e 12 dicembre presenterà l'opera.

«Prima Diffusa rappresenta un'occasione unica e prestigiosa per mettere la nostra energia, reale ed emotiva, a disposizione di tutti», afferma Cristina Parenti, senior vice presidente relazioni esterne Edison.

Il programma su www.edison.it/prima-diffusa

Mercoledì 27 Novembre 2019, 05:01

