La telefonata pesante che il re dei paparazzi Farizio Corona ha rivolto alla ex moglie Nina Moric finisce in Procura, che apre un fascicolo. L'indagine è stata affidata al pm Alessia Menegazzo, del pool fasce deboli guidato dal procuratore aggiunto Maria Letizia Mannella. Era stata la modella croata a denunciare l'ex paparazzo (risultato venerdì positivo al Covid) e a pubblicare sui social network l'audio della telefonata. «Sarei arrivato quasi al limite di venire due giorni fa - queste le parole rivolte a Moric nella registrazione - prenderti la testa e fracassartela contro un angolo in modo da ucciderti e non vederti mai più». Nella denuncia-querela, la modella, assistita dall'avvocato Solange Marchignoli, ha sostenuto che Corona le avrebbe rivolto «ingiurie e minacce» e avrebbe messo in atto pure «comportamenti lesivi» della «salute» del figlio della coppia. Secondo Moric, il ragazzo sarebbe stato sottoposto a «gravi costrizioni psicologiche» e utilizzato come «merce di scambio» per «video, servizi fotografici, presenze nei locali».

La scorsa settimana il Tribunale di sorveglianza ha stabilito che Corona dovrà scontare di nuovo 9 mesi che aveva già scontato in affidamento terapeutico, tra febbraio e novembre 2018.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Ottobre 2020, 05:01

