La tecnolgia e l'arte è il tema indagato dalla mostra «Dall'argilla all'algoritmo» allestita alle Gallerie d'Italia fino all'8 settembre. In mostra i modi in cui artisti di epoche diverse si sono relazionati con la tecnologia, anticipando o riflettendo cambiamenti sociali e culturali. Sono ospitate 71 opere, alcune di grandi maestri, come Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Giorgio de Chirico e Lucio Fontana. La mostra comincia da lontano però. Per esempio dalle ceramiche della Magna Grecia eseguite con il sapiente uso del tecnolgico tornio; o Agostino Carracci che nel XVI secolo si ritrae come orologiaio, o la Cena in Emmaus di Leandro Bassano con le minutaglie sulla tavola che sono mondi di perfezione; fino ad arrivare agli universi meccanici dei futuristi.

Ecco come la relazione tra arte e tecnologia è cosa antica, e dimostrare come gli avanzamenti delle scoperte modifichino l'esperienza della realtà, inducendo cambiamenti nelle relazioni sociali, nell'immaginario collettivo e individuale e trasformando le possibili forme della creatività artistica. Le opere vengono dalle collezioni di Intesa Sanpaolo, Fondazione Cariplo, Fondazione Carisbo e del Museo d'Arte Contemporanea del Castello di Rivoli. (P.Pas.)

Martedì 18 Giugno 2019, 05:01

