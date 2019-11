La M5 è pronta a crescere. Il ministero delle Infrastrutture ha firmato la convenzione per il finanziamento destinato alla realizzazione del prolungamento della linea dalla stazione milanese Bignami fino a Monza.

La realizzazione del prolungamento è frutto di un cofinanziamento al quale partecipano anche la Regione con 283 milioni di euro, il Comune di Milano con 37 milioni, quello di Monza con 27,5 milioni, quello di Cinisello Balsamo con 13 milioni e Sesto San Giovanni con 4,5. L'importo totale del contributo dello Stato per la realizzazione dell'opera è di 900 milioni di euro. «Il prolungamento trasporterà in un giorno feriale medio circa 210mila passeggeri che potranno spostarsi lungo un tragitto di 25 chilometri dalla fermata San Siro fino a Monza Brianza attraverso quattro Comuni fra i più grandi della Lombardia con tempi certi» spiega l'assessore alla Mobilità Marco Granelli.

