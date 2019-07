La svedese Storytel, servizio di streaming di audiolibri ed ebook forte nel Nord Europa, festeggia il primo compleanno italiano con un progetto che ha al centro l'importanza dell'ascolto. Oggi si inaugura l'esposizione interattiva aperta a tutti in piazza XXV Aprile, la Storytel Gallery con audiolibri e podcast scelti dal catalogo che daranno voce ad alcuni oggetti-simbolo di temi caldi del panorama sociale contemporaneo. Così una mazza che viene da un corteo di estrema destra è associata a M. Il figlio del secolo di Antonio Scurati, vincitore dello Strega, in esclusiva Storytel; oppure un pezzo di barcone racconta l'immigrazione clandestina, associato a Furore di Steinbeck; o una torta nuziale per Marco Missiroli con Fedeltà. L'installazione in piazza XXV Aprile è aperta fino al 17 luglio.

Venerdì 12 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA