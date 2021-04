La Superlega messa in stand-by Laporta: «Il progetto resta valido»

Massimo Sarti

«Le nostre porte sono sempre aperte, ma allo stesso tempo tutti dovranno subire le conseguenze delle proprie azioni». Lo ha detto il presidente dell'Uefa Alexander Ceferin in un'intervista in Slovenia a 24ur, a poche ore dall'odierno Comitato Esecutivo programmato per stabilire definitivamente le sedi degli Europei (Bilbao vicina all'esclusione, in dubbio Dublino, da verificare Monaco di Baviera). Ma tutto è stato travolto dall'effetto Superlega, annunciata e sgonfiatasi nel giro di 48 ore.

Oggi si potrebbe cominciare a capire se ci saranno sanzioni per i club che volevano farne parte. «Se qualche società vuole giocare nelle nostre competizioni dovrà avvicinarsi a noi e dovremo valutare cosa è successo. Stiamo ancora parlando con i legali. Sicuramente terremo conto che le inglesi hanno ammesso di aver sbagliato», ha aggiunto Ceferin. Non si arriverà a bloccare le semifinali di Champions ed Europa League, dopo sono impegnate alcune delle cosiddette ribelli. A domanda Ceferin ha però risposto così: «Se cancelliamo gli incontri, le tv chiederanno un risarcimento. Ci sono relativamente poche possibilità che le partite non si svolgano, ma in futuro sarà diverso».

Un messaggio sibillino soprattutto per il Real Madrid? Intanto, parlando a Cadena Ser, il presidente blanco Florentino Perez ha in qualche maniera rilanciato: «La Superlega esiste ancora, ma il progetto è in stand-by. Abbiamo chiesto di parlare con Ceferin ed è come se avessimo tirato una bomba atomica. Ci hanno voluto uccidere. Mai vista tanta aggressività da parte del presidente dell'Uefa e della Liga. Sembrava tutto orchestrato». Poi, secondo Perez «Milan e Juventus non hanno lasciato».

A proposito del club bianconero, Ceferin è tornato a riferirsi in maniera tutt'altro che tenera ad Andrea Agnelli: «Io ingenuo nei suoi confronti? Meglio ingenuo che bugiardo».

Ha poi rotto il silenzio sull'argomento il numero uno del Barcellona Joan Laporta, intervistato da TV3 a margine del torneo Atp di tennis nella città catalana: «La Superlega è una necessità, il progetto resta valido. però l'ultima parola spetta ai soci del nostro club. Siamo difensori dei campionati nazionali e favorevoli a un dialogo aperto con l'Uefa. Ma abbiamo bisogno di maggiori entrate per dar vita a un grande spettacolo. Credo che su questo ci intenderemo».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Aprile 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA