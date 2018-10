Giovedì 25 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La sua popolarità è nazionale, ma il suo sguardo non ha mai perso la dimensione, per così dire, piccola. Questo fa di Enzo Iacchetti un artista amato da più platee possibili, quella televisiva e quella teatrale. L'attore e comico di origini cremonesi ma adottato da Milano si accomoda sul palco del Teatro Guanella, spazio cosiddetto minore eppure agguerrito. Ritorna con la sua Intervista confidenziale, in scena sabato 27 e domenica 28 ottobre, in cui racconta la parabola della propria carriera, seguendo i sentieri, a volte tortuosi a volte lineari, che l'hanno portato alla notorietà: dal cabaret di scuola milanese, al Maurizio Costanzo Show, dalla scrivania di Striscia agli spettacoli in omaggio a Giorgio Gaber, fino ai musical.«La strada è stata la mia vera scuola», ha spesso dichiarato l'Enzino nazionale. L'idea di Intervista confidenziale, però, prese forma all'università, come rivela l'attore: «Dovevo fare una lezione in Bocconi, sulla comunicazione televisiva. Ne nacque un racconto a tutto tondo. A quel punto pensai di raccontare la mia parabola artistica in uno spettacolo, parlando degli schiaffi ricevuti agli esordi fino ai riconoscimenti successivi. Tutto questo poteva essere qualcosa di utile per i giovani».(F.Gat.)riproduzione riservata ®