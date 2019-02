La sua fama è legata al duetto che nel 1994 interpretò assieme a Youssou N'Dour con il best seller 7 seconds. Era il 1994 e con la sua voce Neneh Cherry dava vita a uno dei brani più famosi degli anni '90. La cantante, nel frattempo, ne ha fatta di strada. Figlia di un percussionista della Sierra Leone e della pittrice svedese Monica Karlsson, Neneh ha sempre preferito mantenere il cognome del suo patrigno Don Cherry, trombettista e mito del jazz. Domani è al Circolo Arci Magnolia, dove porta le canzoni del suo ultimo disco solista, Broken politics, uscito nel 2018, in cui le sonorità spaziano tra elettronica e pop. L'album precedente era del 2014, e aveva segnato il suo ritorno sulle scene dopo diciotto anni. «Ho scelto di non pubblicare un disco solista perché semplicemente dentro di me sentivo che non era il momento. Non ho mai smesso di fare musica, ma volevo prospettive diverse di vita. Poi, a un certo punto ho capito che era tempo di tornarci. Adesso continuerò sempre così, seguendo il mio istinto», ha dichiarato l'artista. In scaletta, oltre a 7 seconds, altri classici: da Blank project a Shot gun shack, da Cheap breakfast speacial a Faster than the thruth, da Natural skin deep a Buffalo stance. (M.Lev.)

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA