La stuprano dopo un drink con la droga: condannati

Martedì 24 Luglio 2018

Angela Calzoni

Marco Coazzotti e Mario Caputo condannati a 12 anni di carcere, Guido Guarnieri a 8 anni e 6 mesi per una violenza sessuale di gruppo. Si è concluso così il processo di primo grado a carico dei tre uomini finiti a in manette tra il dicembre 2017 e il gennaio 2018 perché nell'aprile dell'anno scorso avrebbero messo delle benzodiazepine, la cosiddetta droga dello stupro, nel drink di una 22enne e poi avrebbero abusato di lei in un appartamento di uno di loro a Bellusco, in provincia di Monza e Brianza.Secondo le indagini, la sera del 13 aprile 2017 i tre sarebbero andati a prendere in auto la ragazza con cui Coazzotti aveva un appuntamento, e poi hanno raggiunto insieme un locale di via Crema, dove hanno bevuto alcuni drink. Le telecamere del locale - è il perno dell'accusa sostenuta in aula dal pm Prisco - hanno ripreso il momento in cui i tre avrebbero versato la droga nel bicchiere della ragazza, che si era assentata per andar alla toilette. La serata, poi, è proseguita a casa di Caputo, a Bellusco, dove per l'accusa i tre l'avrebbero violentata ripetutamente. Avrebbero poi lavato i suoi vestiti per cancellare ogni traccia di dna prima di riportarla a casa. L'aggiunto Mannella, quando i tre vennero arrestati, disse che avevano trattato la donna «come selvaggina» e che in quanto donna avrebbe «dimenticato difficilmente questa vicenda». Per questo lei e il pm Prisco hanno sollecitato pene fino a 14 anni.Le difese, che hanno già annunciato ricorso in appello, hanno invece sostenuto che andava verificata l'attendibilità della giovane che aveva denunciato la violenza. Per l'avvocato Guido Camera, legale di Guaineri, non ci sono tracce attendibili di dna dei presunti aggressori sui vestiti della vittima e non ci sono nemmeno prove del fatto che gli imputati abbiano versato la droga dello stupro nel drink della 22enne. Non solo. L'esame tossicologico al quale è stata sottoposta la giovane non ha permesso nemmeno di individuare la sostanza la ragazza avrebbe assunto. Dopo il verdetto, Guarnieri ha urlato in aula: «Sono innocente». Caputo invece è scoppiato in lacrime. Una parente di uno degli imputati, poi, ha colpito la videocamera di un operatore Rai.