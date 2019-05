LA STRAGE PER LA FUORIUSCITA DI GAS

Ha patteggiato 1 anno e 10 mesi, pena sospesa, dopo aver risarcito le famiglie delle vittime e l'Inail per un totale di circa 4,5 milioni di euro, Roberto Sanmarchi, il titolare della Lamina, l'azienda metallurgica di via Rho dove il 16 gennaio 2018 morirono quattro operai a causa di una fuoriuscita di gas argon nella vasca di un forno.

Il gup Manuela Scudieri ha accolto la richiesta della procura e dei legali Roberto Nicolosi Petringa e Elena Benedetti. Sammarchi era accusato di omicidio colposo plurimo con l'aggravante di aver commesso il fatto in violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. L'inchiesta aveva infatti evidenziato una serie di falle nei sistemi di sicurezza della fabbrica, messi in luce da una complessa consulenza tecnica. Era stato accertato che nella fabbrica non c'erano procedure di sicurezza sulla utilizzazione della centralina che controlla il livello di ossigeno e sulla gestione dell'allarme che quel giorno suonò al mattino e venne probabilmente disattivato da uno dei quattro operai, che poi scesero nella vasca e morirono uno dopo l'altro. Non è stato però mai accertato perché fosse stata aperta la valvola che aveva provocato la fuoriuscita del gas, malgrado in quel momento il forno non fosse utilizzato.

