LA STRAGE IN 3D

Ricostruzioni in 3D, immagini delle telecamere di sorveglianza posizionate lungo i binari e esiti dei rilievi della polizia scientifica. Per la prima volta un incidente ferroviario - quello di Pioltello del 25 gennaio 2018 costato la vita a 3 passeggere e nel quale altre 102 persone sono rimaste ferite è stato ricostruito con animazioni che di solito vengono utilizzate per gli omicidi.

Sequenza dopo sequenza, si vede il treno procedere sui binari fino punto zero, dove un giunto di 23 centimetri ha ceduto, provocando l'uscita del convoglio dal tracciato della linea Milano-Venezia. Giunto che è stato riprodotto in resina grazie a una stampante 3D. Ma c'è di più. In quel momento il treno «viaggiava a 120-130 km orari» anche se in presenza di guasti segnalati la velocità massima consentita dovrebbe essere «di 50 km orari», ha spiegato il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano che ha coordinato le indagini con i pm Maura Ripamonti e Leonardo Lesti.

Le immagini, che immortalano la corsa del treno regionale 10452 partito da Cremona e diretto a Milano Garibaldi sono state mostrate dagli inquirenti al termine delle indagini «molto complesse» che hanno permesso di ricostruire il disastro. Adesso rischiano di finire a processo 11 persone, tra cui l'amministratore delegato di Rfi Maurizio Gentile, il direttore della Direzione Produzione, Umberto Lebruto, e il dirigente della Struttura organizzativa Marco Gallini, oltre che alla società.

L'incidente per i pm Tiziana Siciliano, Leonardo Lesti e Maura Ripamonti è stato causato dalla «cattiva manutenzione del giunto che purtroppo non era la prima volta che era interessato da problemi di forte usura. Su quella linea passa un numero di treni enormi e ci sono enormi sollecitazioni, la manutenzione deve essere fatta in modo costante e seria e per noi questo non è stato fatto». Il guasto era stato segnalato dall'agosto precedente, hanno spiegato i magistrati, ma la manutenzione non è mai stata fatta.

Giovedì 31 Ottobre 2019, 05:01

