La storia d'amore online finisce con il ricatto hard

Si erano conosciuti quattro anni fa via social. Un corteggiamento serrato, l'inizio di un rapporto affettuoso proseguito poi su WhattsApp. Fino a che la donna, di Milano, non si vede recapitare sul telefono le sue foto nuda. Da qui inizia l'incubo: quattordicimila euro da pagare per evitare che le immagini vengano diffuse. Ieri i carabinieri di Spinea (Venezia) hanno eseguito due ordini di carcerazione nei confronti di una coppia, un uomo di 38 anni e una donna di 32, accusati di estorsione.

L'indagine era stata avviata dalla Procura di Milano dopo la denuncia della donna, indotta a inviare fotografie dal contenuto sempre più esplicito. Dopo qualche settimana, le minacce di pubblicare le immagini in rete, con la richiesta di denaro con ricariche e bonifici su Postepay, fino alla somma di 14 mila euro. La donna si è così rivolta ai carabinieri che hanno individuato la coppia di ricattatori. Nella loro abitazione sono state rinvenute le immagini, salvate su un supporto Usb. È quindi scattato l'arresto per estorsione aggravata e continuata. I due sono in carcere a Venezia. Condannati, devono scontare lui 5 anni lei sei e mezzo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Marzo 2021, 05:01

