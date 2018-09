Venerdì 28 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Questa volta a sentire puzza di bruciato sono stati comuni cittadini. Sono stati i vicini di casa di una 31enne romena a segnalare al 112 un via vai di persone definite «poco raccomandabili» in un appartamento di Villa San Giovanni, al fondo di viale Monza. Gli agenti delle volanti sono andati a controllare la segnalazione arrivata dal comitato di quartiere. Ed hanno scoperto che i vicini ci avevano visto giusto: in quell'appartamento di vai Sassari c'erano 56 chili di hashish divisi in un centinaio di panetti, oltre a 110mila euro in contanti, cellulari e tablet. Della 31enne, nessuna traccia. Ma sono stati sempre i vicini a indicare il suo nascondiglio: si era nascosta dietro un muro del condominio. La donna, che ha precedenti penali per detenzione e spaccio, è stata arrestata. Con lei conviveva un cittadino albanese, che non è ancora stato rintracciato.Dalle immagini presenti su cellulari e tablet gli investigatori sono risaliti a un secondo appartamento, in una traversa di via Sassari, aperto con le chiavi recuperate nel primo, dove è stata trovata sostanza da taglio e pochi grammi di cocaina.