LA STANGATA

Angela CalzoniLa Procura della Corte dei Conti della Lombardia ha disposto il sequestro conservativo di circa cinque milioni di euro a carico dell'ex governatore lombardo Roberto Formigoni.Nel mirino dei magistrati contabili sono finiti anche i vitalizi accumulati dall'ex governatore come parlamentare europeo. Denaro che si aggiunge ai 6,6 milioni di euro che Formigoni è stato condannato a pagare in sede penale. I pm contabili, infatti, non hanno riconosciuto alcuna rilevanza alle confische disposte dal Tribunale di Milano perché «hanno una rilevanza esclusivamente sanzionatoria e non risarcitoria del danno pubblico». Per rientrare del danno erariale di circa 60 milioni, gli imputati sono stati disposti sequestri per un totale di circa 33 milioni di euro. Al faccendiere Pierangelo Daccò sono stati sequestrati 10 milioni di euro, e altrettanti all'ex assesore regionale Antonio Simone.La procura contabile spiega di aver eseguito i sequestri perché «l'ingente danno contestato rende assai probabile l'esecuzione di atti in grado di diminuire la garanzia patrimoniale del credito erariale» vantato dalla Regione Lombardia «da parte dei membri del sodalizio criminoso» di cui era parte l'ex governatore. I magistrati, in particolare, hanno calcolato che il danno erariale causato dalla vicenda Maugeri, tra il 1998 e il 2010, sia di oltre 73 milioni di euro. Da questa cifra, però, è stato detratto il risarcimento di 14 milioni già corrisposto dalla Fondazione alla Regione e, dunque, il danno finale è di circa 60 milioni. I presunti intermediari della corruzione, Daccò e Simone, tra l'altro, avrebbero girato parte delle somme ricevute dal gruppo ospedaliero di Pavia «al presidente Formigoni sia in contanti, sia sotto forma di utilità patrimoniali di vario genere e natura», tra cui le ormai celeberrime vacanze in yacht in Sardegna, viaggi a cinque stelle, cene di lusso e altri benefit. Alla Maugeri, nel frattempo, «in violazione degli obblighi di imparzialità ed esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico, sono state assegnate ingenti somme del fondo sanitario regionale».L'ex governatore si è detto tranquillo, perché tanto - sostiene - non ha soldi. «Che la Corte dei Conti mi abbia sequestrato 5 milioni di euro è una fake news. Non mi è stato sequestrato nulla perché non ho nulla. Tutto quello che possedevo mi è già stato sequestrato da anni». E ancora: «Leggo che la Corte dei Conti ha stabilito il sequestro dei miei vitalizi e del trattamento pensionistico. E dunque, poiché vivo di sola pensione, e tutt'altro che d'oro, se anche questa mi venisse tolta vivrò d'aria. Ne guadagnerà certamente la mia linea».