La stalker dell'acido già denunciata 4 volte

Greta Posca

Ha scelto di non rispondere alle domande del giudice Tamara Masia, la donna di 43 anni che lo scorso 4 gennaio, in piazza Gae Aulenti, ha aggredito un barista 28enne, originario del Modenese, prima spruzzandogli uno spray al peperoncino e poi gettandogli sul viso dell'acido, provocandogli ustioni alla guancia e al collo.

Il gip di Genova - dove la donna è stata fermata dai carabinieri dopo la sua fuga da Milano in treno - ha poi convalidato il fermo della donna ed emesso la misura cautelare in carcere, come chiesto dal pm Alessia Menegazzo e dal procuratore aggiunto Letizia Mannella. Le accuse sono pesanti: lesioni aggravate e stalking e, per la prima volta dall'introduzione del Codice rosso, anche di sfregio, la deformazione permanente del viso.

Stando all'indagine della procura milanese, Tamara Masia era già stata denunciata quattro volte per stalking negli ultimi due anni, sempre da ragazzi più giovani di lei. A Milano ha ripetuto il copione. Ha conosciuto il barista sul sito Bakekaincontri. I due si sono incontrati per tre o quattro volte tra dicembre e gennaio, poi lui ha deciso di troncare la relazione. Ma la 43enne, di origini vercellesi, sulla carta residente nell'Alessandrino ma di fatto senza fissa dimora (a Milano dormiva dalla Caritas), non si è rassegnata e ha iniziato a tempestarlo di telefonate e messaggi, alcuni dei quali minacciosi, e ha provato a contattare anche alcuni suoi amici e familiari chiedendo loro dove si trovasse. In qualche occasione, Masia si era anche presentata nel bar dove lavorava il 28enne, e la sera prima dell'agguato lo aveva aspettato sotto casa: i vicini però avevano notato la presenza di quella donna sospetta e avevano dato l'allarme.

Lo scorso sabato mattina, occhiali da sole e cappuccio in testa, ha aspettato il ragazzo in cima alle scale mobili della piazza. Quando lo ha visto, lo ha chiamato e, quando lui si è voltato, gli ha spruzzato lo spray al peperoncino e versato l'acido sul viso.

riproduzione riservata ®

Giovedì 9 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA