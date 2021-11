La stagione nera di Pirlo raccontata in una docu-serie

Un viaggio dietro le quinte della stagione più difficile dell'ultimo decennio bianconero. Tra tensioni e confessioni, con tanti retroscena inediti. Questa è la docu-serie «All or nothing: Juventus», disponibile su Prime Video dal 25 novembre. Le telecamere puntate (quasi) sempre addosso non hanno fatto sconti a nessuno. Ci sono le urla sguaiate di Pirlo e Bonucci nello spogliatoio dello Stadium, l'avvicinarsi del tramonto sportivo di Chiellini («quando smetterò dovrò trovare un nuovo equilibrio») e il racconto di quando l'allora giovanissimo Chiesa incontrò per la prima volta Buffon: «Giocava con mio papà al Parma, avevi i capelli biondi sparati per aria: appena l'ho visto sono scoppiato a piangere. Passano le generazioni, ma Gigi resta un mito». C'è anche il vicepresidente Nedved, che l'anno scorso prese a calci i cartelloni pubblicitari a bordo campo per sfogare la frustrazione: «Non è semplice vivere le partite da dirigente, a volte la passione ti fa sbagliare». L'ex Pallone d'Oro, intervenuto alla presentazione organizzata da Amazon Prime, ha assicurato che «la Juve ha un mix giusto di giocatori giovani ed esperti per proseguire a vincere». Insomma, è vietato parlare di un'annata di transizione. Sul nostro sito Leggo.it le video-interviste a Chiellini e Bonucci.

