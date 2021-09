La stagione del Carcano nel segno delle donne

Ferruccio Gattuso

Il Teatro Carcano riparte da una stagione al femminile. Lella Costa - nuova direttrice artistica, insieme a Serena Sinigaglia - non ci gira troppo intorno: «La linea femminile della stagione 2021-2022 è solo un poco ideologica: indubbiamente come teatro vogliamo dedicarci nel tempo alla ricerca di talenti femminili. Oltre a coltivare quelli che già ci sono».

La firma di Lella Costa, non solo quella femminista, è evidente. C'è un mondo di riferimento facilmente identificabile in personaggi come Serena Dandini con l'originale varietà teatrale Vieni avanti, cretina! (18-21 novembre), cast tutto al femminile nel quale spiccano Annagaia Marchioro e Alessandra Faiella; Michela Murgia Don Giovanni, l'incubo elegante (2-5 dicembre); Roberto Saviano con Sono ancora vivo (25 ottobre). E a proposito di protagonisti maschili, Costa si appunta come una medaglia la presenza del trombettista jazz Paolo Fresu protagonista con attori, danzatori e musicisti nel testo di Giorgio Gallione Tango Macondo. Il venditore di metafore (2-7 novembre).

E poi un ben calibrato percorso tra testi brillanti e drammi. Tra i titoli da segnalare, Ultima spiaggia, monologo dal sapore thriller con Federica Fracassi, attesa anche a marzo con Le sedie di Ionesco; le variopinte Nina's Drag Queens in Le Gattoparde; la stessa Lella Costa protagonista di due pièces, Intelletto d'amore e Dante e le donne e Se non posso ballare.non è la mia rivoluzione, ispirato al libro di Serena Dandini Il catalogo di donne valorose.

Proseguendo a scorrere la stagione che contamina e mixa i generi, in scena gli imperdibili Oblivion nel nuovo show Rhapsody, ma anche The Spank di Hanif Kureishi con Filippo Dini, Museo Pasolini di e con Ascanio Celestini, La peste di Camus per la regia di Sinigaglia. E infine Romeo e Giulietta. Una canzone d'amore con la storica coppia Ugo Pagliai e Paola Gassman, originale rilettura della tragedia di Shakespeare narrata dai protagonisti anziani.

Teatro Carcano, corso di Porta Romana, 63. Biglietti 30-10 euro.

