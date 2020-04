LA SPERANZA

Un fiocco rosa e un lavoro a uncinetto che pazientemente scrive il nome Giulia su uno dei nastri. Si chiama così e sta bene la figlia nata martedì da Mattia e Valentina, da poco in vita e già sommersa da un infinità di messaggi di auguri e benvenuta da tutto il popolo della rete. Il papà della piccola è il paziente 1 di Codogno, il primo caso accertato di coronavirus in Italia. La moglie, ormai al termine della gravidanza, era risultata anche lei positiva al test ed era stata ricoverata in osservazione e poi dimessa dal Sacco. Mattia, 38 anni,che lavora all'Unilever ed è un runner, era stato ricoverato per più di un mese all'ospedale di Codogno e poi al San Matteo di Pavia. Il 23 marzo è stato dimesso. «Ho tenuto duro perché sto per diventare papà. Mentre avevo il tubo nella trachea ho pensato che se fossi stato solo, avrei mollato».

