La società di oggi vive in digitale. A prescindere dall'ultimo anno in cui la pandemia ha fatto dell'online l'unico contatto con la realtà, o meglio la realtà, il mondo contemporaneo non può prescindere dal pixel e dall'algoritmo. Su questo riflette Neil Beloufa, 36 anni, interessante artista franco-marocchino, ospitato all'Hangar Bicocca con la sua mostra Digital Mourning. Nello spazio Shed si susseguono film, video, installazioni e sculture.

Digital Mourning, a cura di Roberta Tenconi, racconta (attraverso la produzione video di una decina di anni) come la società occidentale sia permeata dalla dimensione del web, dei videogame, della reality tv e della propaganda politica. Una società dove tutto, dalle scelte alimentari alle relazioni umane, è definito in base a un algoritmo.

Addirittura in un video del 2014 l'artista immaginava una pandemia globale e la corsa tra laboratori farmaceutici antagonisti nella ricerca di una cura. E in primavera Neil Beloufa firma quattro installazioni inedite esposte nell'anfiteatro dell'Apple Store in piazza Liberty.

Fino al 18 luglio. Hangar Bicocca. Via chiese 2. Dal mercoledì al venerdì 10.30-20.30. Ingresso libero.

(P.Pas.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Febbraio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA