La Signora piange Morgan Morini

Il calcio piange Francesco Morini, morto a 77 anni. L'ex difensore della Sampdoria e della Juve, dove ha trascorso 26 anni (11 da giocatore, 15 da dirigente), formò una coppia insuperabile con Scirea prima di diventare direttore sportivo nell'era Boniperti.

Cinque scudetti, una coppa Italia e una Coppa Uefa da giocatore, mentre da dirigente ha conquistato altri quattro tricolori e ogni trofeo internazionale, compresa la Coppa Intercontinentale. L'impeto e il coraggio erano valsi a Morini il piratesco soprannome di Morgan: storici i suoi duelli nei derby Anni Settanta con i gemelli granata del gol Pulici e Graziani.

Curiosità: in 580 presenze, comprese 11 in Nazionale, lo stopper (allora si diceva così) di origini pisane non ha mai segnato una rete. In compenso, ne ha evitate centinaia. (T.Orm.)

