La Sicilia sul palco: la quarta edizione della rassegna teatrale Palco Off propone un testo divenuto un piccolo oggetto di culto. Dal 2008 Le mille bolle blu di Salvatore Rizzo vede Filippo Luna nel ruolo di interprete e regista, al centro di un monologo struggente. È la storia di un amore omosessuale clandestino nella Palermo anni 60, tra il barbiere di borgata Nardino e l'avvocato di grido Manuele. Padri di famiglia, destinati a una relazione nascosta che attraversa gli anni. Fino alla morte di Manuele, impossibile da piangere per il suo amato.

«Lessi questo racconto di Salvatore Rizzo alla presentazione di un suo libro spiega Filippo Luna Ne rimasi a tal punto toccato che chiesi all'autore di adattarlo in monologo. Portiamo in scena questa pièce tutte le volte che possiamo, in giro per l'Italia e a intermittenza. Ovunque il pubblico reagisce in modo ottimo. Benché ci sia ancora da combattere per i diritti civili e le discriminazioni, in questi dieci anni qualcosa è cambiato».

La musica, nel monologo ambientato in una sala da barbiere, ha un ruolo importante: «I due si innamorano sulle note di Mina. La musica, dal melodico italiano fino ai Bee Gees, ha il compito di scandire una vicenda che occupa gli anni 60 e 70». (F.Gat.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA