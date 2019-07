La sfida tra i maghi della luce

Benedict Cumberbatch, Michael Shannon e Nicholas Hoult: tre nomi altisonanti del cinema internazionale per illuminare le storie dei tre uomini che, alla fine del 1800, cambiarono le vite degli abitanti del pianeta. Thomas Alva Edison, George Westinghouse e Nikola Tesla misero lo zampino del loro genio nella nascita dell'elettricità e si fecero la guerra tra loro per imporre i brevetti delle proprie invenzioni, ma furono soprattutto le loro diverse, spiccate personalità a determinare chi dovesse ottenere la vittoria commerciale e chi, invece, la gloria. Edison è il nome a cui tutti associano la svolta ma, appunto, a lui spettò l'immortalità più che la ricompensa economica. Il film di Gomez-Rejon è lo spaccato di un'epoca di rivoluzioni, un racconto ben servito da un commento musicale non banale, in contro canto, meno da una sceneggiatura che dimentica pezzi qua e là (come la vita familiare di Edison, appena abbozzata) e procede per flash di luce e di eventi. Pronto già nel 2017, il film è stato fermo ai box fino a oggi perché travolto dalla scandalo Weinstein, suo produttore.(M. Gre.)

L'UOMO CHE ILLUMINÒ IL MONDO

di Alfonso Gomez-Rejon



Venerdì 19 Luglio 2019, 05:01

