LA SENTENZA

Ha patteggiato due anni, con sospensione della pena. Se la caava così l'italianissimo simpatizzante dell'Isis che lo scorso 25 marzo, all'apice della prima ondata che mieteva centinaia di vittime, intercettato dai carabinieri del Ros diceva che il Covid «è una cosa di Allah, una cosa positiva». «La gente sta impazzendo», perché ora per gli infedeli è difficile fare «tutto l'haram», ovvero tutto ciò che è vietato per l'Islam, cioè tutti i vizi: «Fumare, bere, andare in giro, tutte quelle cose caratterizzano il loro stile di vita». Così parlava Nicola Ferrara, 39 anni, pugliese di origine, a Milano da una decina danni: lavorava in un parcheggio. Nel luglio dell'anno scorso è stato arrestato per apologia e istigazione all'adesione all'Isis: aveva invaso la rete e i social con post, audio e video di propaganda per lo Stato Islamico.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Febbraio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA