LA SENTENZA

Prendeva a schiaffi la figlia di poco più di un anno perché era nata femmina e non maschio, come avrebbe voluto. Abusava della moglie, che aveva sposato quando lei aveva 15 anni in Pakistan, la picchiava e la maltrattava. Un 30enne afghano è stato condannato a 3 anni e 8 mesi con il rito abbreviato per maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale. Arrestato a fine agosto, l'uomo tra marzo e giugno avrebbe sottoposto la moglie e la figlia, nata nel febbraio 2017 «ad atti di violenza fisica e psicologica» continui e costanti. L'inferno è iniziato appena la moglie, 22 anni, che in Pakistan faceva l'insegnante, ha raggiunto il marito in Italia.L'uomo l'ha segregata in casa e l'ha minacciata con frasi come «se chiami la polizia ti uccido» o «ti butto giù dal balcone». E ancora, l' ha ferita a una gamba con un coltello solo «perché gli andava». Infine, «in tre occasioni» ha costretto la donna a avere rapporti sessuali con lui. Violenze e maltrattamenti che avvenivano anche davanti alla piccola. Un calvario che la donna è riuscita a superare grazie all'aiuto di un'amica che le ha dato il numero di telefono del centro antiviolenze della clinica Mangiagalli e l'ha aiutata a trovare la forza per denunciare. Adesso la mamma e la bimba sono in una struttura protetta.(A.Cal.)