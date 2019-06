La scritta «White Aryan Resistance» è comparsa ieri sul muro dell'ingresso dello storico liceo classico Parini di via Goito. La scritta inneggiante alla razza ariana è stata tracciata nella notte sulla facciata dell'istituto, quindi nel giorno della fine delle lezioni. La stessa mano ha usato la bomboletta anche per disegnare due svastiche e una croce celtica. Imbrattato anche il graffito «Pariniantifascista» realizzato sull'asfalto davanti alla scuola: all'interno della bandiera rossa è stata aggiunta un'altra svastica.

La Digos sta analizzando i video delle telecamere della zona per individuare i responsabili e oggi consegnerà ad Alberto Nobili, responsabile dell'antiterrorismo milanese, un'informativa in vista dell'apertura di un fascicolo nel quale, al momento, si ipotizza solamente il reato di imbrattamento.

«Inammissibile che tali atti continuino a ripetersi davanti agli occhi tutti, nell'indifferenza totale», ha scritto su Facebook Davide Rossi, direttore del giornalino del liceo, Zabaione. «Stavamo tornando dalla festa del liceo quando siamo passati davanti alla scuola e abbiamo visto questo gruppetto, forse di 4 ragazzi, incappucciati, con alcuni che controllavano le strade e altri che imbrattavano la scuola», ha denunciato.(S.Gar.)

Lunedì 10 Giugno 2019

