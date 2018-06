La scritta Basta euro via dal muro della Lega

Venerdì 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Quelle scritte sul muro di cinta posteriore del quartier generale della Lega facevano ormai parte del paesaggio, come la Madonnina in cima al Duomo o i grattacieli di Porta Nuova: Lega Nord Padania a caratteri cubitali, poi affiancata ormai da anni dal simbolo Basta euro. Ora una mano di vernice ha cancellato tutto: il muro che si affaccia su viale Enrico Fermi è di un bianco immacolato, a simbolizzare una nuova verginità del Carroccio. Come a dire che i tempi del cielodurismo e Roma ladrona sono il passato, mentre il presente è un partito in cerca di consensi in tutta la Penisola, isole comprese. E sparisce anche quel simbolo no Euro: impossibile non pensare alle fibrillazioni politiche degli ultimi giorni, dopo la bocciatura del Quirinale sul nome di Savona nella casella del ministero dell'Economia e le voci di mosse segrete dell'asse gialloverde per un'uscita dell'Italia dall'euro. Ora una bella mano di vernice sbianchetta il curriculm leghista.(G.Obe.)riproduzione riservata ®