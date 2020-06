La scorta della polizia per il bebè che nasce

Le doglie in casa, all'improvviso. La corsa in auto verso l'ospedale, in mezzo al traffico della sera, con il momento sempre più vicino e la meta ancora lontana. E il panico che sale.

Protagonisti due giovani prossimi a diventare genitori. Lunedì sera poco prima delle 21 arrivano le doglie. Sono corsi all'auto, lei si è sdraiata sul sedile posteriore, lui si è messo al volante. Ma in centro il traffico era ancora sostenuto. E mentre a bordo aumentava l'agitazione, percorrendo via Fatebenefratelli il quasi papà ha notato una volante della polizia. Si è sbracciato dal finestrino ed ha attirato l'attenzione della pattuglia. Affiancata l'auto, i due giovani agenti della volante si sono subito resi conto dell'agitazione nell'abitacolo. «Mia moglie sta per partorire» ha gridato l'uomo alla guida. Senza indugi la volante si è messa davanti all'auto della coppia e con lampeggiante e sirena ha fatto strada in mezzo al traffico fino alla clinica Mangiagalli: tre chilometri a tutta velocità, sul filo dei secondi. Arrivata a destinazione, la donna è stata portata immediatamente in sala parto: pochi minuti dopo l'arrivo alla Mangiagalli è nato il piccolo Alessandro, senza alcuna complicazione. I poliziotti sono saliti in camera per salutare la famiglia: la neo mamma Francesca e il papà li hanno ringraziati.

