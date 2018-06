LA SCOPERTA In Darsena affiora cadavere di donna Il cadavere di una donna

Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

LA SCOPERTAIn Darsena affioracadavere di donnaIl cadavere di una donna di 90 anni è stato ripescato dai vigili del fuoco nella Darsena, dopo che alcuni passanti lo avevano visto galleggiare nel Naviglio Grande, all'altezza di via Casale. La donna abitava in zona De Angeli. Non è chiaro se sia caduta nel Naviglio oppure se sia stato un gesto volontario. Sul posto anche il magistrato di turno e la polizia scientifica, che ha fatto dei rilievi con il medico legale. Si suppone che il punto della caduta sia lontano da quello del ritrovamento.L'AGGRESSIONENordafricanoaccoltellatoÈ stato colpito da una coltellata al fianco ieri alle 14,30 in strada, in via dei Cinquecento 16. La vittima è un magrebino di 30 anni, che è stato ricoverato al Policlinico con una taglio profondo cinque centimetri al fianco. Sul caso indaga la polizia.IL BLITZNell'officina celacoca e hashishUn fabbro incensurato di 52 anni è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di 1,2 chili di hashish e 120 grammi di cocaina che nascondeva tra gli attrezzi di lavoro della sua officina in via Merli, a Corsico. I militari lo hanno bloccato iri pomeriggio all'interno dell'attività, oltre alla droga aveva un bilancino di precisione e materiale da taglio e confezionamento.