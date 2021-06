LA SCOMPARSA

Nei palazzi del potere di Milano era definito «l'imprenditore gentiluomo». La notte scorsa è morto nella sua casa milanese Bruno Ermolli: aveva 82 anni, era malato da tempo. Grande appassionato di arte e di musica, sempre in prima fila sulle vicende che hanno riguardato La Scala, Ermolli è noto per essere stato il super consulente di Silvio Berlusconi, anche se nel tempo la sua figura è diventata sempre più trasversale fino a farlo diventare un gran tessitore delle trame politiche e finanziarie della capitale economica d'Italia. Nella sua lunga carriera ha fatto parte dei board di molte aziende della galassia Fininvest come Mediaset, Mondadori Finance, è stato presidente di Medusa Film, ma ha seduto anche nei cda di Politecnico, Bocconi, Fai ed è stato vicepresidentedella fondazione Milano per la Scala.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Giugno 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA