LA SCOMMESSA

Mercoledì 13 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona RomanòNessuno potrà giocare on line con il wifi del comune.È la proposta di Palazzo Marino per contrastare i malati del gioco d'azzardo nell'ambito della seconda edizione del progetto Milano No Slot. Grazie ad appositi filtri non si potrà accedere ai siti. È un altro deterrente per contrastare la ludopatia che si conferma un grave problema sociale. In Lombardia, dai 4 ai 5 milioni di euro sono spesi per curare chi è affetto da tale dipendenza.Le novità anti-slot sono state annunciate ieri dall'assessore al Welfare Pierfrancesco Majorino: «Il problema è serio che va affrontato con decisione e interventi non solo correttivi, ma anche preventivi». Da qui, l'idea di inibire il wi-fi pubblico che potrebbe invogliare vista la gratuità del servizio, ad avvicinarsi all'azzardo.Anche a Milano negli ultimi anni sono quasi quadruplicate le persone che a Milano chiedono aiuto ai Sert (Servizi per le tossicodipendenze): nel 2010 erano 70, oggi si avvicinano alle 400, ma si stima che siano almeno 2500 i milanesi che abbiano bisogno di cure. Malati di videopoker, pronti a giocarsi stipendio e risparmi. E il rischio esiste anche per i loro familiari che potrebbero sviluppare una predisposizione inconsapevole. Il rischio aumenta con i giochi online, ai quali i giovani accedono attraverso lo smartphone. Il Comune ha ingaggiato una battaglia. Tutti sono coinvolti, anche i 9 Municipi: nell'ambito delle feste di quartiere e di vicinato sarà presente un presidio volto a sensibilizzare i sui rischi di video poker e macchinette varie, senza escludere i gratta e vinci, molto diffusi ed erroneamente considerati più accettabili. Fondamentale il numero gratuito 3351251774 (anche su whatsapp) in grado di garantire l'anonimato - per rispondere e dare sostegno ai giocatori patologici, fornire semplici informazioni o accompagnare nell'accesso ai servizi di cura. Da gennaio a oggi ha già avuto 400 contatti.riproduzione riservata ®