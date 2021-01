La Scala riparte da Così fan tutte

Sipario alzato. Al Teatro alla Scala torna l'opera, e non succedeva dal 23 febbraio. Torna il belcanto senza pubblico, ma per ora ci si accontenta. Lo fa con due spettacoli: il 23 gennaio, con Così fan tutte di Mozart nell'allestimento storico di Michael Hempe, 1982, direttore Giovanni Antonini (foto). E poi con uno degli spettacoli più attesi della scorsa stagione, Salome di Richard Strauss, regia Damiano Michieletto, in diretta su Rai 5 il 20 febbraio, giorno in cui fu scoperto il primo malato di Covid. Così fan tutte sarà in diretta su Raiplay, sul sito di RaiCultura e su del teatro. «Quel che manca di più è il pubblico», ha spiegato la regista Lorenza Cantini, che ha ripreso l'allestimento di Hempe. Il cast è al lavoro per le ultime limature e la scenografia è di Mauro Pagano, morto nel 1988, un modo per la Scala di ricordarlo. Tanta l'attesa per Salome, che avrebbe dovuto debuttare l'8 marzo. Sul podio ci sarà però Zubin Mehta e non Riccardo Chailly. (P.Pas.)



Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Gennaio 2021, 05:01

