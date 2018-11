La Scala invade Milano con la Prima diffusa

Giovedì 22 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona RomanòAttila è pronto a invadere Milano: carceri, ospedali, aeroporti e un mercato comunale coperto. L'opera di Giuseppe Verdi che inaugura la stagione della Scala il 7 dicembre si propaga in tutta la città grazie alla Prima Diffusa. È la manifestazione promossa dal Comune (con Edison), giunta all'ottava edizione, che porta l'opera al grande pubblico. E tutta Milano diventa un palco.Più di 40 spazi, oltre 50 eventi gratuiti tra concerti, reading, installazioni e 37 proiezioni in diretta dal tempio della lirica. «Perché la Scala non deve essere un luogo esclusivo ma per tutti», ha commentato il sovrintendente del Piermarini Alexander Pereira. La Prima della Scala «è la serata più importante della lirica al mondo e a renderla grande è anche la partecipazione della città». Gli fa eco l'assessore alla Cultura Filippo del Corno: «Vogliamo condividere emozioni e bellezza con un pubblico sempre più ampio».E così sarà. Il cuore della Prima Diffusa sono le proiezioni per vivere la magia del 7 dicembre. La mappa dei luoghi che ospiteranno Attila si è allargata e oltre alla Galleria Vittorio Emanuele (foto), al Teatro dal Verme, al carcere di San Vittore e quello minorile Beccaria o a Casa Jannacci e Malpensa ci sono aggiunti, tra gli altri, l'ospedale Niguarda, il Pio Abergo Trivulzio, alcuni licei e il mercato al coperto di piazza Ferrara. Il palinsesto della Prima Diffusa parte il 1° dicembre con un percorso espositivo al Castello Sforzesco. Per proseguire il 5 con un incontro pubblico tra il maestro Riccardo Chailly e l'assessore Filippo Del Corno per approfondire il significato dell'opera. E il pubblico sarà accompagnato a scoprire l'opera verdiana con attori, scrittori e cantautori (come Neri Marcorè, Valerio Massimo Manfredi e Pacifico) nella veste di protagonisti di Incontri Barbari che mettono a confronto le barbarie di ieri con quelle di oggi.Tutti gli eventi sul sito del comune comune.milano.it.