La Scala è ripartita. Dopo il debutto di sabato, ancora due repliche per il capolavoro di Mozart Le nozze di Figaro. Dirette da Daniel Harding, Le nozze sono proposte nella storica regia di Giorgio Strehler, per ricordare il regista di cui quest'anno ricorrono i cento anni della nascita. È stata la prima opera a tornare alla Scala, dal 22 febbraio 2020, quando era in cartellone Il turco in Italia di Rossini.

Marina Bianchi, che ha curato la ripresa della regia di Strehler. Nella compagnia, da segnalare i debuttanti Luca Micheletti per Figaro e il mezzosoprano bulgaro Svetlina Stoyanova in quello del Cherubino. Susanna è Rosa Feola, la Contessa Julia Kleiter, il Conte d'Almaviva Simon Keenlyside.

Il 29 e 1° luglio. Scala. Piazza Scala. Ore 19. Biglietti 210/-20 euro. (P.Pas.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Giugno 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA