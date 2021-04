La Scala a misura di bambino. Il teatro ha commissionato un'opera lirica contemporanea per i bambini. «Abbiamo ordinato un progetto a un compositore italiano» ha spiegato nei giorni scorsi il sovrintendente del teatro Dominique Meyer. «Perché fare opere per bambini con titoli conosciuti è una cosa, ma i bambini sono molto aperti a nuove forme di musica perché non hanno le barriere che a volte hanno gli adulti». Un'opera a misura di bimbo «non può durare più di 50 minuti», aggiunge «e trovare temi che siano di «discussione nelle scuole o con nelle famiglie». Secondo progetto accarezzato da Meyer è portare a teatro bimbi con i genitori o i nonni in «posti molto buoni e a prezzi molto ridotti. Il prossimo anno «non avremo i turisti, ci sarà un calo del 30%», ha sottolineato il sovrintendente. «Quindi c'è spazio per iniziare un progetto di questo genere». Infine con lo streaming permanente spera di raggiungere i bambini che non sono di Milano.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Aprile 2021, 05:01

