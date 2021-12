La Scala a caccia di giovani: ora sbarca su Tik Tok

Rita Vecchio

La Prima della Scala arriva su TikTok. È così che, a pochi giorni dall'inaugurazione della stagione scaligera del 7 dicembre che quest'anno si apre con il Macbeth di Giuseppe Verdi diretto dal maestro Riccardo Chailly per la regia di Davide Livermore, il Piermarini si fa sempre più social.

La piattaforma tanto amata dai ragazzi - TikTok è destinata a utenti dai 13 anni in su e presente in 150 Paesi in 75 lingue, facendone una delle community online più seguite con oltre 1 miliardo di utenti attivi mensilmente in tutto il mondo - entra in uno dei luoghi più importanti del mondo. Il profilo appena inaugurato è @teatroallascala e sarà uno degli occhi nascosti che viaggeranno nei meandri del dietro le quinte, e non solo. Per la Prima, saranno pubblicati video inediti e contenuti esclusivi con l'hashtag #DietroLeQuinte, avvicinando i più giovani alla classica (#ClassicalMusic). I contenuti saranno postati sul profilo ufficiale e raccontati dalla creator Martina Socrate con un evento Live in-app il 7 dicembre dando un simbolico via con l'hashtag #MusicaMaestro.

Non è l'unico social per la Scala: Facebook e Twitter con l'hashtag #primascala (di solito trend topic il giorno del 7) sono tra i più seguiti. Come seguita sarà l'Anteprima per gli Under30 del 4 dicembre, già sold out, che porta i più giovani ad assistere al Macbeth per primi.



