La saluta si indossa come una t-shirt. Il Centro Cardiologico Monzino ha attivato «un nuovo servizio per il monitoraggio cardiorespiratorio dei pazienti dimessi dall'ospedale con polmonite da covid-19», spiegano dall'ospedale, con una «tecnologia d'avanguardia, che permette di controllare i principali parametri tramite speciali sensori incorporati nel tessuto di una t-shirt, che il paziente indossa tranquillamente quando è a casa». La maglia è in grado di eseguire un monitoraggio cardiorespiratorio, senza elettrodi né cavi, grazie a particolari micro-traduttori incorporati all'interno del tessuto stesso». Uno strumento perfetto «per tenere sotto controllo i pazienti che hanno sviluppato la polmonite da covid enza obbligarli a tornare in ospedale. Le magliette vengono consegnate ai pazienti alla dimissione e configurate per consentire lettura e trasmissione dei dati.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Maggio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA