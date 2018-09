La sagra del mais spinato

Venerdì 28 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Elisa StrainiLa sua storia affonda le radici nel XVII secolo ed è considerato il primo mais coltivato in Lombardia: si tratta dello spinato, mais di varietà bergamasca della Val Gandino riscoperta una decina di anni fa e ora diventata vanto del territorio e materia prima di qualità per polente e biscotti, pizza e gallette. Sembra infatti che la prima coltivazione del mais in territorio lombardo sia stata fatta proprio a Gandino, nel 1632. E qui, nella patria dello spinato, fino a domenica vanno in scena quattro serate di gala. Non una semplice sagra con prodotti a base di mais, ma una festa dove accanto all'area più informale per lo street food e a quella per concerti e show cooking, trova spazio anche il PalaSpinato, per il Gran Galà appunto, con cene a base di piatti della tradizione locali accompagnati da polenta, rigorosamente di mais spinato. Tanti anche gli ospiti, come Giacomo Pondini, il direttore del Consorzio del Vino del Brunello di Montalcino che dal 2016 accompagna le sue degustazioni a livello internazionale con le gallette di spinato. Il ricavato degli eventi sarà destinato a progetti di solidarietà, in particolare al progetto di Unicef Bergamo per i bambini siriani.Tra le curiosità sulla storia dello spinato, si scopre per esempio che per riportare in vita l'antica coltivazione nel 2007 vennero isolati i semi originali grazie a una pannocchia conservata dai nipoti di una famiglia contadina. E che questo particolare tipo di mais è oggi tutelato come varietà agricola da conservazione e i suoi semi sono conservati nel Global Seed Vault, deposito mondiale dei semi da salvare, creato sotto i ghiacci delle isole Svalbard in Norvegia. Le serate di gala fanno parte della più ampia rassegna I giorni del Melgotto, in programma invece fino a 14 ottobre.Info mais-spinato.com