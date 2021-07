La Russa: «GP d'Italia a Monza di F1 vogliamo ci sia anche il pubblico»

Fabrizio Ponciroli

Dal 10 al 12 settembre, nel suggestivo Autodromo Nazionale di Monza, andrà in scena il Gran Premio d'Italia di Formula 1 edizione 2021. Un appuntamento atteso da migliaia di fan del Circus, soprattutto quest'anno per via del grande duello Verstappen-Hamilton.

Lo scorso anno, causa pandemia, il GP d'Italia si è corso senza il calore del pubblico. La volontà di tutti è che, per l'edizione in programma tra due mesi (scarsi), si torni ad una pseudo normalità, quindi con la presenza dei tifosi sulle tribune dell'Autodromo di Monza: «Abbiamo assistito ai Campionati Europei con migliaia di tifosi negli stadi. Mi piacerebbe, ovviamente in sicurezza, rivedere il pubblico anche al Gran Premio di F1 a Monza», spiega Geronimo La Russa, presidente dell'Automobil Club Milano. In effetti, si vocifera di una forte spinta da parte degli organizzatori affinché venga data la possibilità al pubblico di essere presente (per il GP d'Olanda, in programma la settimana prima di Monza, ci si sta organizzando per avere 105 mila appassionati sulle tribune).

Difficile ipotizzare la vendita del 100% dei biglietti disponibili, più realistico immaginare un 50% di pubblico: «Credo che lo sport senza pubblico non sia la stessa cosa. L'Autodromo di Monza nasce con la finalità di far vivere grandi emozioni agli appassionati dei motori. Chiaramente è doveroso che il CTS dia delle indicazioni ma, come ACI, auspichiamo che si arrivi ad una soluzione che permetta, in sicurezza, di avere spettatori a seguire il GP. Troviamo una soluzione all'italiana, ma troviamola», continua La Russa. Il problema sono le tempistiche.

Per poter avviare, al meglio, il procedimento di vendita dei biglietti, è necessario avere delle indicazioni chiare e precise circa quello che si potrà fare per quanto riguarda il Gran Premio d'Italia edizione 2021: «C'è tanta urgenza - conclude il presidente dell'ACI milanese - Sarebbe fondamentale avere una risposta entro il 30 luglio, così da potersi organizzare nel migliore dei modi. Vogliamo sapere, dalle istituzioni, che soluzione verrà adottata, ribadendo che il pubblico è importantissimo e che, in sicurezza, è necessario».

Insomma, un messaggio chiaro e forte al governo affinché sia dia una mossa e venga trovata l'intesa migliore per vivere al meglio l'atmosfera del Gran Premio d'Italia di F1, uno degli eventi più prestigiosi che, annualmente, vanno in scena all'Autodromo di Monza.

