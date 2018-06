Giovedì 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La run che salva l'ambiente. Un percorso di 1,5 km all'interno del parco Sempione per donare un dollaro per ogni chilometro percorso a sostegno di Parley for the Oceans. Si terrà domani a partire dalle ore 18 l'edizione milanese di Run For The Oceans. L'evento, organizzato da Adidas, avrà come super ospite Ian Thorpe, nuotatore australiano plurimedagliato olimpico. Sarà presente anche la sciatrice azzurra Federica Brignone. La corsa prevede un circuito di 1,5 km che potrà essere corso più volte con lo scopo di donare fondi per Parley Ocean Plastic Program. E' possibile iscriversi all'evento milanese al seguente link: http://www.adidas.com/it/apps/parley-rfto/events/run-for-the-oceans-milano. I runner potranno tracciare le proprie sessioni di corsa sulle piattaforme digitali di Runtastic per contribuire a raggiungere un milione di chilometri. (E.D.F.)