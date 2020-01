«La rosa rossonera è il problema»

Vinicio Verza ha indossato, tra le altre, le casacche di Juventus (1977-1981) e Milan (1982-1985). Fantasista sopraffino, 62 anni, è ancora oggi un grande fan del calcio italiano. Lo abbiamo intervistato, in esclusiva, su diversi temi caldi, a partire dal momento no del Diavolo.

Partiamo dal Milan, una squadra in evidente crisi

«Il problema è l'organico che non è al livello delle altre big. Inoltre, giocare a San Siro, davanti a un pubblico incredibile, che è abituato a grandi giocatori, non è facile».

L'arrivo di Ibrahimovic cosa può portare?

Sicuramente porterà leadership, grinta e tanta carica emotiva ma serve attorno una rosa di livello per pensare ad obiettivi importanti. In questo momento non vedo un organico che possa competere con le prime della classe.

Si parla dei possibili addii di Piatek e Suso

«Piatek ha fatto bene all'inizio. Come toccava il pallone, faceva gol. Poi, però, si è perso, anche perché in Italia non è facile confermarsi a certi livelli, soprattutto quando giochi in piazze importanti come Milano. Suso è un giocatore un po' particolare. Anche io ero un fantasista e, quando non rendi, non è facile. Essere fischiato dal proprio pubblico è una condizione dura da accettare. Deve dimostrare di avere carattere. Serve quello per poter reggere la pressione di giocare a San Siro con la casacca del Milan».

Per lo Scudetto è sfida a tre? Juventus, Inter e Lazio?

«No, onestamente non credo che la Lazio sia attrezzata per lottare per lo Scudetto. Sicuramente è una pretendente per un posto in Champions League ma non credo abbia le carte in regola per pensare allo Scudetto».

Duello Juventus Inter, chi avrà la meglio?

«Non lo so, anche se credo che la Juventus abbia ancora qualcosa in più. La forza dell'Inter è Conte ma bisognerà vedere quanto durerà la squadra a livello fisico. Indubbiamente all'Inter c'è una mentalità diversa rispetto al recente passato e infatti non molla mai».

Chi la sta divertendo di più come squadra in Serie A?

«Non ho dubbi, l'Atalanta gioca un calcio davvero divertente e anche molto redditizio. Hanno una velocità di esecuzione pazzesca. E' la squadra più bella da veder giocare in Italia».

Per il trono di re del gol c'è un Immobile in grande spolvero

«Direi che, a parte Cristiano Ronaldo e Lukaku, è l'unico che sta avendo grande continuità. Anche grazie al gioco della Lazio. Tutti giocano insieme e lo cercano in zona gol».

Giovedì 9 Gennaio 2020, 05:01

