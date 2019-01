La Roma si butta via: da 3-0 a 3-3

Lunedì 28 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Francesco BalzaniROMA - La prima partita è finita 0-3, la seconda la Roma non l'ha nemmeno giocata. Nasce così lo strano e, per certi punti di vista, inquietante pareggio di Bergamo con l'Atalanta che costa il 4° posto ai giallorossi.Un risultato incredibile così come all'andata. Ma stavolta ancora più folle alla luce del parziale dei primi 45' ma che sta pure stretto alla squadra di Gasperini. A far sorridere Di Francesco erano stati Dzeko, Zaniolo ed El Shaarawy. Il bosniaco era tornato al gol addirittura con una doppietta, Nicolò aveva regalato due assist d'oro e il Faraone aveva messo il marchio su una prima frazione in cui era stata comunque l'Atalanta a guidare il gioco.Poi però Eusebio si è preoccupato, quindi incupito, infine infuriato. La rete di Castagne a fine primo tempo ha dato il via alla rimonta culminata con l'ex Toloi e Zapata che qualche minuto prima aveva fallito clamorosamente un rigore concesso col Var.Una tripla rimonta, figlia pure degli errori di Olsen, che riporta la mente a Cagliari quando la Roma riuscì nell'impresa di essere raggiunta sul 2-2 nonostante i due uomini in più. «Questo dimostra che non siamo guariti - certifica Di Francesco - Non è la prima volta che succedono queste situazioni ed è assurdo vedere questa differenza tra i due tempi. Dal punto di vista mentale c'è da lavorare tanto. La squadra non è guarita, è inspiegabile la differenza in certi frangenti, senza togliere i meriti all'Atalanta. Un 3-0 non si può buttare all'aria così, e ci è andata anche bene».Il tecnico romanista continua: «Una squadra di livello non si comporta così. Loro sono stati molto bravi su tutti i tipi di duelli, in questo senso l'abbiamo persa nettamente e quando c'era da addormentare la partita non l'abbiamo fatto. Già successo col Torino, o a Cagliari. Non è stata una questione di cambi nella ripresa».riproduzione riservata ®