La Roma s'arrende Malcom al Barça

Francesco BalzaniROMA - Tra cinquant'anni si parlerà ancora della notte tra il 23 e il 24 luglio 2018 in cui tifosi, giornalisti e dirigenti romanisti hanno atteso invano l'arrivo di Malcom a Ciampino. Quella notte è passata, così come Malcom che giocherà i prossimi 5 anni al Barcellona. Il club blaugrana si è infilato all'ultimo secondo nella trattativa prima bloccando Malcom al gate, poi facendogli dire sì a un quinquennale a cifre quasi raddoppiate rispetto a quelle romaniste (poco meno di 5 milioni a stagione) e con una clausola rescissoria da 400 milioni. Monchi ha passato la notte in bianco provando a convincere sia il Bordeaux sia il brasiliano a far valere l'accordo preso qualche ora prima. Il club francese, che ha visto un rilancio della Roma a 43 milioni (uno in più di quanto spenderà il Barça), ha passato la palla al giocatore che non ci ha pensato un attimo e ieri è sbarcato in Spagna.Monchi che ora deve trovare un piano B per consegnare a Di Francesco l'esterno tanto richiesto. Nella lista del ds, dopo Malcom, c'erano Forsberg, Suso e Berardi. Nomi che non bastano a lenire l'amarezza per il mancato arrivo del brasiliano. Così il ds ha aperto l'agenda e sono usciti i nomi di Leon Bailey del Leverkusen e Florian Thauvin del Marsiglia. Età diverse (20 anni il giamaicano, 25 il francese), ma stesso piede (il mancino) e stessa valutazione di 40 milioni. Monchi, in serata, ha voluto comunque chiarire la faccenda Malcom ai microfoni di Roma Tv: «È facile da spiegare, ma complicato da capire. Ci piaceva tanto Malcom, aveva il profilo giusto. La trattativa col Bordeaux e col suo procuratore è iniziata una settimana fa e dopo 3-4 giorni di intenso lavoro avevamo trovato un accordo intorno alle 17 del pomeriggio con entrambe le parti. Abbiamo avuto anche il permesso per le visite mediche da parte del suo club, doveva stare qui alle 23. Era tutto chiuso insomma. Potremo fare causa al Bordeaux, stiamo valutando. Prenderemo uno uguale a Malcom se non più forte, ma che abbia voglia di venire qui».riproduzione riservata ®