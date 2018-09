La Roma fa flop: 1-2 a Benevento Pastore in ritardo

Venerdì 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Piergiorgio BruniROMA - La Roma fatica anche a Benevento. Nell'amichevole giocata ieri al Vigorito, i giallorossi privi dei nazionali e con De Rossi, Perotti e Mirante rimasti a Trigoria, perdono 2-1 contro la formazione di serie B allenata da Bucchi. Di Francesco si presenta in campo col 4-3-3 e affida, a sorpresa, il cuore della mediana a Fazio. Al suo fianco si sistemano Pastore, nella settimana sfortunata, in cui gli tocca fare l'intermedio, e Coric. In difesa, davanti Fuzado, dopo quasi un mese e zero presenze in campionato, si rivede Juan Jesus in coppia con Marcano. In attacco, invece, El Shaarawy fa da mentore ai giovanissimi Celar e D'Orazio. Noiosa la prima frazione di gara: ritmi compassati e trend d'inizio stagione perfettamente rispettato: la Roma non brilla né atleticamente e neppure per il gioco. Pastore si vede pochino, e quel pochino, arriva quando si accentra. Nella ripresa i padroni di casa mettono in campo molti dei titolari, mentre la panchina giallorossa fa l'esatto contrario. Roberto Insigne sblocca, Asencio raddoppia e il 17enne Bucri, entrato al posto di Karsdorp acciaccato per un colpo alla schiena, accorcia. Il finale è in crescendo, ma non basta a evitare la sconfitta.riproduzione riservata ®