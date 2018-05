La rivoluzione del Diavolo: altri sette con la valigia pronta

Martedì 15 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - Sarà (quasi) revolution. Quella del Diavolo in estate. Al di là dell'addio praticamente scontato di Gigio Donnarumma, altri sette sembrano avere la valigia pronta. A cominciare da Antonio Donnarumma, che seguirà il fratellino nella prossima avventura all'estero (probabilmente all'ombra dell Tour Eiffel, al Psg).Detto pure che Storari appenderà i guantoni al chiodo, Abate e Antonelli potrebbero diventare preziose pedine di scambio nel mercato rosdsonero. Quindi c'è Montolivo, che ha sì un altro anno di contratto, ma il Milan potrebbe lasciarlo libero di accasarsi altrove con 12 mesi d'anticipo.E poi le grandi delusioni. A partire da Kalinic, che potrebbe trovare collocazione in Bundesliga oppure in Cina. I rossoneri devono sborsare ancora 20 milioni alla Fiorentina: recuperarne almeno 15 non sarebbe male. Infine André Silva: pagato 38 milioni la scorsa estate. Il Wolverhampton è disposto ad arrivare a 30. Staremo a vedere.