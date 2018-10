La rivoluzione d'ottobre porta fortuna agli interisti

Venerdì 19 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Ottobre caldo a Milano, decisamente sopra la media. Ottobre che domenica sera verrà scaldato ulteriormente a San Siro dal derby della Madonnina, che per la ventinovesima volta si disputerà nel decimo mese dell'anno solare. Ottobre porta nettamente fortuna all'Inter, che ha vinto ben 14 dei 28 precedenti in questione, di cui gli ultimi 3 consecutivi. Non solo quindi i 3-2 del 15 ottobre 2017 con tripletta di Icardi, ma anche l'1-0 del 7 ottobre 2012 (rete decisiva di Samuel) e il pirotecnico 4-3 del 28 ottobre 2006, con i nerazzurri portatisi a condurre addirittura 4-1 prima della tardiva rimonta del Milan. I pareggi sono stati 8, mentre a ottobre si sono finora contati appena 6 successi rossoneri: il primo il 20 ottobre 1946 (3-1), il più recente ben 15 anni fa, nel 2003 (il giorno 5). Un 1-3 a favore della compagine di Ancelotti grazie alle reti di Filippo Inzaghi, Kakà e Shevchenko.L'ucraino (doppietta) e SuperPippo andarono a bersaglio (insieme al rumeno Contra) anche nel 4-2 del 21 ottobre 2001, con Terim che superò Cuper esattamente nella stessa data del derby di dopodomani. Un ricorso storico, quindi, favorevole al Milan. Le altre due stracittadine disputate il 21 ottobre terminarono invece sull'1-1, nel 1956 e nel 1962.