La rinascita della Centrale: la piazza cambia volto

Simona RomanòVerso la riconquista degli spazi della Stazione Centrale. La zona, ora terra di nessuno nonostante sia il biglietto da visita di Milano per milioni di turisti ogni anno, presenta tanti angoli di degrado dove gravitano profughi e senzatetto. Ora si volta pagina: il primo passo dell'ambizioso restyling voluto dal Comune si è compiuto ieri con il battesimo delle nuove aiuole in piazza Duca d'Aosta, realizzate dalla Zack Goldman: in tutto 40 nuovi alberi ad alto fusto, 30 arbusti che fioriranno la prossima estate ed oltre 20mila piante da sottobosco.«È iniziata la scommessa coraggiosa per intervenire in un'area oggettivamente difficile» ha dichiarato l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran al taglio del nastro. Le aree, che erano occupate dai bivacchi di clochard e immigrati, ora sono giardinetti ordinati e puliti. A curarli e presidiarli per scongiurare il rischio che siano nuovamente presi d'assalto sono le persone fragili, perlopiù disoccupati, grazie a un progetto d'inserimento lavorativo di Palazzo Marino. Parallelamente, sempre in queste ore, sono partiti i cantieri - nell'ambito della mega riqualificazione targata Grandi Stazioni Retail - così da dare un nuovo volto anche a piazza Luigi di Savoia dove i controlli delle forze dell'ordine sono quotidiani, «ma il punto sono i risultati raggiunti», ha precisato Maran.I lavori s'estenderanno fino a NoLo, il quartiere a nord di Loreto, e Greco. È questa la prima tappa di un percorso lungo: saranno spostati i terminal dei bus; create piste ciclabili e un parcheggio coperto per le bici, oltre all'allestimento dei dehors dei tre locali che apriranno nella piazza. «Sono attività nell'ambito della ristorazione», ha svelato Milena Careri di Grandi Stazioni. I cantieri dureranno due mesi e mezzo. Ed entro l'anno partiranno le ruspe in piazza IV Novembre per creare un mega polo dedicato al food sul modello del mercato centrale di Roma.riproduzione riservata ®