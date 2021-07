LA RIFORMA

Slitta a giovedì l'approvazione, da parte della Giunta, della bozza di Legge sulla Sanità lombarda. Inizialmente previsto per ieri, l'approdo in Giunta della revisione della Legge Maroni, è saltato, dicono dall'assessorato al Welfare di Letizia Moratti, «solo a causa della sovrapposizione di alcune agende». L'opposizione invece accusa: «Troppi ritardi». A otto mesi dalla lettera del governo con le richieste di correzione della versione sperimentale del 2015, siamo di fronte «all'ennesimo stop». Lo affermano i consiglieri Pd Fabio Pizzul e Samuele Astuti. «Questa coalizione non è in grado di cambiare un modello di Sanità che ha fortemente voluto e difeso, anche di fronte ai problemi degli ultimi 18 mesi. Lo scontro tra Moratti e Lega è sempre più evidente ma stanno giocando sulla pelle dei lombardi».

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Luglio 2021, 05:01

