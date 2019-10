LA RICERCA

Le tech company italiane godono di ottima salute. La compravendita di soluzioni e servizi digitali rappresenta in Italia un mercato di oltre 30 miliardi di euro e il settore rappresenta 600mila occupati. Solo in Lombardia il giro d'affari è 6 miliardi, seconda dopo il Lazio. Per certificare lo stato di software house, distributori, start up e così via l'Osservatorio Tech Company del Politecnico di Milano ha analizzato i bilanci di oltre 10mila società di capitali di imprese del settore (di queste il 35% opera in Lombardia). Risultati positivi: l'incremento medio annuo dei ricavi dal 2013 al 2018 è stato pari al 9% (Lombardia in linea con media nazionale) con un forte traino da parte delle startup (nate dopo il 2013) che crescono in media del 60% nello stesso periodo.

Mercoledì 30 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA